"Хватали за все части тела": экс-солистка “ВИА Гры” рассказала о домогательствах "поклонников"

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Алена Винницкая, поделившаяся ранее советами о том, как сохранить отношения в условиях карантина, рассказала об «обратной стороне» гламурной жизни звезд.

По словам певицы, только годы спустя она узнала, как много предложений поступало продюсерам коллектива о том, чтобы пригласить вокалисток в бани, сауны и рестораны, пишет «Бульвар Гордона».

Кроме того, даже не приняв подобные приглашения, солистки могли столкнуться в неприятными ситуациями после концертов.

«У нас был концерт в Крыму, было не очень много людей. И мы уже выходили после концерта, и чередой стояли молодые люди — и вот мы пока шли через эту толпу, нас все облапали. Все! То есть нас просто вот так вот хватали за все части тела — кто за попу, кто за сисю, кто за руку, кто куда успел дотянуться. Это было ужасно!» — поделилась она воспоминаниями.

Напомним, Алена Винницкая — одна из первых участниц «ВИА Гры». Она выступала в составе группы в течение трех лет. После ухода из коллектива в 2003 году певица занялась сольной карьерой. В настоящее время Винницкая является ведущей программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году Алена Винницкая шокировала поклонников откровенным признанием о том, что пережила серьезный стресс из-за профессионального выгорания и невостребованности, и даже была вынуждена лечиться в психбольнице.

Фото: gordonua.com/bulvar

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