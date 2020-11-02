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Не childfree: Соломия Витвицкая прокомментировала отсутствие у нее детей

0:52 2 ноября 2020
Соломия и Влад

Телеведущая Соломия Витвицкая, поздравившая в мае с рождением сына певицу Юлию Думанскую, сама уже семь лет находится в браке, но сих пор не порадовала супруга Влада Кочаткова наследниками.

О своих мыслях по поводу сложившейся ситуации 40-летняя Соломия и 32-летний Влад поделились в интервью программе «ЖВЛ», пишет «Караван историй».

По словам Соломии и Влада, они не являются сторонниками идей «чайлдфри» (англ. Childfree), которые сознательно не заводят потомство, и при этом не испытывают никаких проблем со здоровьем.

«Это дело лично каждого. Не скажу, что я childfree. Мы не ходим по врачам или по знахарям. В обоих со здоровьем все в порядке. Все, что могу сказать — мы над этим активно работаем», — ответила на вопрос о детях Витвицкая.

Ранее Соломия рассказала, как начинались ее отношения с Владом, и с какими проблемами они столкнулись.

«Первые месяцы взаимоотношений были неоднозначными и сложными. Моя публичная жизнь откровенно тяготила Влада, мы даже расставались на короткий период», — признается телеведущая.

Но сейчас супруги «прошли определенный путь» и стали более устойчивыми, поэтому, возможно, что и появление потомства — лишь вопрос времени.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале весны Соломия Витвицкая две недели находилась на изоляции после поездки в «коронавирусную» Италию.

Фото: karavan.ua

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Не childfree: Соломия Витвицкая прокомментировала отсутствие у нее детей

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