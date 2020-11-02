В США убит актер из сериала «Поверхность»

Американский актер Эдди Хассел, известный по ролям в научно-фантастическом телесериале «Поверхность» и номинировавшемся на «Оскар» фильме 2010-го года «Детки в порядке», убит в штате Техас.

Как сообщает издание USA Today, 30-летний Хассел был застрелен преступниками во время угона его машины.

Получившие сигнал о перестрелке полицейские прибыли на место и нашли истекающего кровью Хассела с огнестрельными ранениями. Его доставили в больницу, но врачи смогли лишь констатировать смерть актера.

Подробности происшествия выясняются. Полиция разыскивает убийц актера. Его машину удалось найти.

Фото Instagram



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