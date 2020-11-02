Самая высокооплачиваемая модель мира Кендалл Дженнер перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин

Самая высокооплачиваемая в мире модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер перевоплотилась на Хэллоуин в Памелу Андерсон. В образе этой секс-бомбы 24-летняя Кендалл отправилась на праздничную вечеринку, а также опубликовала серию фото в Instagram — в том числе и с призывом голосовать на предстоящих президентских выборах.

Брюнетка Кендалл надела белокурый парик и наряд, идентичный тому, в котором Андерсон снималась в фильме-боевике 1996-го года «Не называй меня малышкой» (Barb Wire).

Сама Памела одобрила имидж Дженнер, оставив комментарий к ее посту: «Мне это нравится».

Памела Андерсон

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter