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Самая высокооплачиваемая модель мира Кендалл Дженнер перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин

8:19 2 ноября 2020
Кендалл Дженнер

Самая высокооплачиваемая в мире модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер перевоплотилась на Хэллоуин в Памелу Андерсон. В образе этой секс-бомбы 24-летняя Кендалл отправилась на праздничную вечеринку, а также опубликовала серию фото в Instagram — в том числе и с призывом голосовать на предстоящих президентских выборах.

Брюнетка Кендалл надела белокурый парик и наряд, идентичный тому, в котором Андерсон снималась в фильме-боевике 1996-го года «Не называй меня малышкой» (Barb Wire).

Сама Памела одобрила имидж Дженнер, оставив комментарий к ее посту: «Мне это нравится».



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Памела Андерсон

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