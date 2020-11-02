С декольте и в стрингах: Бейонсе снялась для журнала Vogue
Американская поп-звезда Бейонсе снялась в эффектной фотосессии для декабрьского выпуска британской версии журнала Vogue. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
39-летняя мать троих детей позировала в сексуальных нарядах — в том числе в красном платье с глубоким декольте на спине и украшенных стразами стрингах из металлических цепочек. Поклонники певицы засыпали ее комплиментами. «Эти изгибы! Эта кожа!», «Выглядишь великолепно!», «Просто дух захватывает», — писали они.
Фото Vogue/Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter