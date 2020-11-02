С декольте и в стрингах: Бейонсе снялась для журнала Vogue

Американская поп-звезда Бейонсе снялась в эффектной фотосессии для декабрьского выпуска британской версии журнала Vogue. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

39-летняя мать троих детей позировала в сексуальных нарядах — в том числе в красном платье с глубоким декольте на спине и украшенных стразами стрингах из металлических цепочек. Поклонники певицы засыпали ее комплиментами. «Эти изгибы! Эта кожа!», «Выглядишь великолепно!», «Просто дух захватывает», — писали они.

Фото Vogue/Instagram





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