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Шоу-бизнес

Известного рэпера затравили в сети за «тараканий» костюм Бэтмена

10:04 2 ноября 2020
Трэвис Скотт

Американский рэпер Трэвис Скот решил на Хеллоуин почувствовать себя супер-героем и нарядился в костюм Бетмена, однако нарвался на жесткую критику.

Как сообщает «Медиаликс», рэпер был вынужден удалить свою страничку в Instagram, в которой он выложил несколько роликов — фолловеры, устроили настоящий скандал, сравнивая его с насекомыми шоколадкой, забавным героем мультфильма, и заявляли, что это — фиаско.

Видео он удалил, но, как говорится, «рукописи не горят» — ролики успели скачать и выложить в сеть повторно. «Празднование любого праздника кажется таким веселым, когда у тебя есть монеты? Трэвис Скотт действительно ЭТО сделал!» — таким комментарием сопровождается видео с рэппером-Бетменом в Instagram The Shade Room.

Ранее сообщалось, что младшая сестра Ким Кардашьян — самая высокооплачиваемая в мире модель Кендалл Дженнер — перевоплотилась на Хэллоуин в Памелу Андерсон.

Фото из Википедии, автор Frank Schwichtenberg .

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