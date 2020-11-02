28.42 / 28.63 32.97 / 33.40
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ведущая "Орла и Решки" Клава Кока попала в ДТП в Крыму

11:30 2 ноября 2020
Клава Кока

Ведущая шоу «Орел и Решка», российская певица Клава Кока попала в аварию в оккупированном Крыму. Машина, в которой находилась молодая звезда, стала участником ДТП недалеко от Ялты. Об инциденте Клава Кока рассказала на своей странице в Instagram.

Она не стала сообщать подробности аварии, но заверила, что ничего серьезного не произошло. Это первая авария в жизни 24-летней артистки.

«Болит голова и шея. Пытались успеть из аэропорта на мероприятие в Ялту. В общем вот такая вот веселуха», — рассказала Клава Кока.

Напомним, Клава Кока вместе с украинским коллегой Колей Серьгой была ведущей шоу «Орел и Решка. Морской сезон».

Фото Instagram.com/klavacoca

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

заставка эфира

Признание Могилевской и падение Фреймут: самые яркие моменты десятого эфира «Танців з зірками»

Земцов и Орбакайте

Зять Аллы Пугачевой превратился в женщину

Укрзалізниця

Придется добираться на перекладных: «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов на ряде станций

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер