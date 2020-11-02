Ведущая "Орла и Решки" Клава Кока попала в ДТП в Крыму

Ведущая шоу «Орел и Решка», российская певица Клава Кока попала в аварию в оккупированном Крыму. Машина, в которой находилась молодая звезда, стала участником ДТП недалеко от Ялты. Об инциденте Клава Кока рассказала на своей странице в Instagram.

Она не стала сообщать подробности аварии, но заверила, что ничего серьезного не произошло. Это первая авария в жизни 24-летней артистки.

«Болит голова и шея. Пытались успеть из аэропорта на мероприятие в Ялту. В общем вот такая вот веселуха», — рассказала Клава Кока.

Напомним, Клава Кока вместе с украинским коллегой Колей Серьгой была ведущей шоу «Орел и Решка. Морской сезон».

Фото Instagram.com/klavacoca

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