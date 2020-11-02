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Анастасия Приходько скрывает от дочери правду о родном отце

11:54 2 ноября 2020
Анастасия Приходько

Популярная певица Анастасия Приходько, шокировавшая историей об отношениях с бывшим мужем, призналась, что скрывает от дочери Наны правду о родном отце. Девочка совсем не помнит его. Когда Анастасия рассталась с Нуриком, ей было два года.

Своим отцом сейчас 10-летняя Нана считает нынешнего мужа Приходько Александра. Семь лет назад певица снова вышла замуж, родила сына Гордея. Муж певицы усыновил Нану, она носит его отчество и фамилию.

Пока Анастасия не готова раскрыть девочке правду о ее биологическом отце. Считает, что Нурик просто не достоин такого прекрасного ребенка и чести называться ее отцом. Пока Настя против их общения. Но не исключает, что в будущем Нана встретится с Нуриком.

«В свое время он очень много изменял и поднимал руку на нее… Я думаю, что звания „отец“ он не заслуживает», — сказала Анастасия в интервью Кате Осадчей в программе «Светская жизнь».

Свою семейную жизнь Анастасия не афиширует, она показала загородный дом и детей. А муж Александр предпочитает оставаться за кадром.

Фото Instagram/prykhodko_official

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