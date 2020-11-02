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Раскрыта болезнь Шона Коннери

12:18 2 ноября 2020
Шон Коннери

Легендарный британский актер Шон Коннери, ставший лучшим Джейсом Бондом, в конце своей жизни страдал деменцией. Об этом рассказала его жена Мишелин Рокбрюн, пишет Mail Online.

«Это уже была для него не жизнь. По крайней мере, он умер во сне, и это было так мирно. Я была с ним все время, а он просто ускользнул. Это было то, чего он хотел», — цитирует издание слова супруги актера.

Мишелин, которая была замужем за оскароносной звездой 45 лет, уточнила, что у Коннери было слабоумие, что очень сказалось на нем.

91-летняя марокканско-французская художница назвала свою совместную жизнь со знаменитым артистом прекрасной, а самого Коннери образцом мужчины.

«Я знаю, что без него будет очень тяжело. Но это не могло длиться вечно, и он ушел мирно», — добавила Мишелин.

Напомним, Шон Коннери умер 31 октября у себя дома на Багамах, где жил последние годы. Ему было 90 лет.

Фото Getty Images

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