Бил жену: Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете

Голливудский актер Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете против британского таблоида The Sun. Как сообщает Daily Mail, 57-летний Джонни подал иск против газеты после того, как в 2018 году в ней появилась публикация, где утверждалось, что он избивал свою теперь уже бывшую жену — актрису Эмбер Херд. По словам самой Эмбер, дававшей показания, она по меньшей мере 14 раз подвергалась насилию со стороны супруга, злоупотреблявшего алкоголем и наркотиками. Суд постановил, что 12 из этих случаев достоверны. Впервые Джонни ударил Эмбер в 2013 году: он дал ей пощечину, когда она нелестно высказалась о его татуировке.

Депп обвинения в свой адрес отрицал и настаивал на том, что сам был жертвой домашнего насилия. поскольку Херд неоднократно нападала на него. Однако Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск Джонни. В решении суда говорится, что утверждения газеты соответствуют действительности, и что таблоид имел право писать о Деппе в таком духе.

Теперь Джонни придется оплатить все судебные издержки одержавшей победу стороны. А эту сумма оценивается в миллионы долларов.

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