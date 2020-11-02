Дочь Евгения Кошевого пожаловалось на жесткий буллинг в школе из-за отца

Дочь актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого 12-летняя Варвара раскрыла обратную сторону популярности и пожаловалась на жесткий буллинг в школе. Она принимала участие в талант-шоу, получила роли в кино, но успехи девочки радуют далеко не всех.

«Мне надоело, что мне всегда что-то приписывают, чего на самом деле нет. Все думают, что если я прохожу в каком-то проекте дальше, то за это платит мой отец. Меня это достало, если честно. Поэтому больше и не хочу участвовать в этой всей суматохе», — рассказала Варя в интервью КП.

Но больше всего Варвару расстраивает то, что говорят о ее отце, что называют его клоуном. За это ей больше всего достается в школе.

«У меня вообще нет желания ходить в это неприятное для меня место. Не вижу смысла. Не хочу сидеть на одном месте, хочу дальше развиваться. Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение. Потому что моя ассоциация со школой — это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа — клоун. А он не такой!», — рассказала Кошевая.

По словам Вари, лучшей подругой для нее является мама Ксения, с которой она делится секретами и может подурачиться.

Напомним, в 2016 году Варвара Кошевая выиграла 20 тысяч гривен в программе «Рассмеши комика. Дети». Дважды принимала участие в проекте «Голос. Дети». А в «Лиге Смеха» она спародировала отца. Сейчас она снимается в фильме «Папа рулит».

Фото Instagram.com/yalta_k

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