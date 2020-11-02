Настасья Самбурская обругала главный телеканал Путина

Российская актриса Настасья Самбурская резко высказалась о канале росТВ «Первый». Заявление она сделала на шоу Comment Out.

«Как ты относишься к Юлии Меньшовой?», — задал ведущий вопрос Настасье Самбурской.

«Она хороший интервьюер, но работает на г. венном канале — на «Первом», — ответила певица, модель и актриса, которая наиболее известна по ролям в сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».

«Все равно пока там все не умрут, меня туда не вернут»,— добавила она.

Видео: с 28:17 по 28:38:

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова уже несколько лет работает на «Первом канале». Она вела и ведет многие известные телешоу: «Наедине со всеми» «Сегодня вечером», «Наши люди», «Камера. Мотор. Страна».

Фото: скриншот с видео

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