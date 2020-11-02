Актриса из сериала "Клон" родила первенца

Бразильская актриса Стефани Бриту родила первенца в 33 года. Как сообщает издание Marie Claire, мальчика назвали Антонио Энрико. Он появился на свет в одном из роддомов Рио-де-Жанейро путем кесарева сечения, хотя актриса надеялась на естественные роды. Стефани опубликовала в Instagram первый фото ребенка, подписав пост: «Самый счастливый день в нашей жизни!». Отец ребенка — юрист и бизнесмен Игорь Рачковски.

Бриту прославилась благодаря популярному сериалу «Клон», где она сыграла Самиру Рашид — дочь Латиффы и Мохамеда. Она еще в семилетнем возрасте начала заниматься на курсах моделей и учиться актерскому мастерству. Помимо съемок в телесериалах Стефани Бриту работает телеведущей.

В 2009 году она вышла замуж за футболиста Алешандре Пату, выступавшего тогда за клуб «Милан». Но уже менее года спустя они расстались — из-за многочисленных измен супруга.

Фото Instagram



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