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Шоу-бизнес

В семье ONUKA произошла трагедия

16:07 2 ноября 2020
ONUKA

Певица ONUKA (Наталья Жижченко), недавно впервые ставшая мамой, сообщила о трагедии в семье. Из жизни ушла ее бабушка, известная бандуристка Валентина Шленчик. Новость о горькой утрате ONUKA опубликовала на своей странице в Instagram, опубликовав совместные черно-белые фото.

«Я знаю, что ты уже встретила дедушку», — подписала снимки певица.

В интервью, ONUKA подчеркивала, что именно бабушка и дедушка привили ей любовь к музыке. Валентина Шленчик была известной бандуристкой, играла в знаменитом «Трио бандуристов».

Подписчики ONUKA в комментариях выражают ей соболезнования.

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