Бывшая помощница Ротару рассказала, как мотала срок из-за певицы

Бывшая помощница певицы Софии Ротару Ольга Коняхина, отсидевшая в тюрьме за мошенничество, рассказала, как отбывала наказание и как сейчас выживает после выхода из тюрьмы. Женщина стала гостьей программы «Звезды сошлись» на российском канале НТВ.

Сейчас Коняхина не может позволить себе прежнего уровня жизни. Она снимает скромную квартиру и не может найти работу. А в условиях карантина, когда концертная деятельность артистов попала под запрет, и вовсе осталась без заработка.

С Софией Михайловной бывшая помощница не общается, даже боится подойти к ней.

«Я не хочу к ней приближаться. Вы мне сейчас напомнили, как в колонии идешь в столовую, а сбоку кто-нибудь говорит: „Ну тебе Ротару посылочки-то присылает?“», — поделилась Коняхина.

Напомним, Ольга Коняхина была концертным директором Софии Ротару десять лет. В 2008 году артистка обвинила ее в мошенничестве: оказалось, что помощница брала авансы за концерты, присвоив крупную сумму. Женщину осудили и приговорили к шести годам тюрьмы. Но Коняхина отсидела только три года и три месяца.

Фото Iinstagram.com/sofiarotaru.official

657

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter