Иван Ургант попал в скандал из-за неудачной шутки

Российский телеведущий Иван Ургант, автор и ведущий шоу «Вечерний Ургант» попал в очередной скандал после того, как в пятницу, 30 октября, рассказал «веселую» историю из Волгограда: ссора в родительском чате вылилась в реальный конфликт и жестокое избиение одного из родителей.

На первый взгляд «забавный» случай оказался очень печальным: во время эфира герой инфоповода находился в реанимации, на грани жизни и смерти, пишет КП.

«Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате», — озвучил заголовок Иван Ургант. И объяснил, почему «Это здорово, это очень хорошо». — Это здорово, что постепенно люди начали возвращаться из онлайна в оффлайн".

К сожалению, волгоградец Роман Гребенюк так и не вышел из комы и умер 1 ноября.

После этого многие жители города, и не только они, начали вспоминать пятничный эфир «Вечернего Урганта» и возмущаться в соцсетях тем, что кто-то позволяет себе шутить с такими вещами, как избиение и смерть человека.

Поэтому телеведущий был вынужден признать огромный ляп в работе своей команды, пояснив, что заголовок попал в программу по ошибке редакторов, готовящих телеэфир.

«Была допущена халатная ошибка. Люди, которые отвечают за новости, которые попадают в монолог и над которыми мы шутим, они в эту новость не вникли и не вчитались. Мы шутили над заголовком „мужчина ударил мужчину после разговора в родительском чате“. Соответственно, никто из нас не понимал в этот момент, к большому сожалению, что человек находится в этот момент в реанимации, что его били кастетом. Естественно, мы и предположить не могли, что это закончится фатально. Поэтому это идиотская ошибка, но ошибка исключительно по нашей вине. И естественно, подобных вещей мы не просто не хотим допускать — мы считаем непозволительным шутить над человеческой жизнью, здоровьем и такой трагической ситуацией, и хотели бы, чтобы те люди, которые виноваты в этом, понесли максимальное наказание. Выражаем наши соболезнования семье погибшего», — заявил телеведущий.

Также Иван Ургант лично позвонил сестре погибшего Романа Гребенюка.

При этом он добавил, что его звонок вряд ли что исправил в жизни семьи погибшего, но, возможно, дал понять, что никто не собирался смеяться над трагедией.

«Я позвонил и честно рассказал, как все произошло, и выразил свои соболезнования. Потому что по-другому не может быть: так сделал бы любой нормальный человек, когда на ровном месте человека вдруг лишают жизни», — резюмировал телеведущий.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном скандале, который разразился после того, как Иван Урган «пошутил» о ракетном ударе своей страны по США.

Фото: КП

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