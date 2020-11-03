Все неправда: потомки Махидевран Султан пришли в ужас, посмотрев «Великолепный век»

Вышедший на телеэкраны несколько лет назад сериал «Великолепный век» заслужил любовь зрителя великолепным подбором актеров, шикарными декорациями и, как считают многие кинолюбители, правдивым воспроизведением эпохи, которой в Турции принято гордиться.

Но если потомки Султана Сулеймана Великолепного и его самой знаменитой супруги Хюррем полностью довольны тем, как их предков изобразили в сериале, то праправнук Махидевран был просто в ужасе, когда увидел первый сезон, пишет SMNews.

Оказывается, уроженец Турции Саиде Перизат Темрукоглу всегда знал о своем происхождении и о кровном родстве с первой супругой Сулеймана. С возрастом его интерес к ее личности только возрастал, и мужчина уделял немало времени изучению своей родословной и связанных с ней исторических фактов.

Поначалу он тоже обрадовался, узнав, что будет снят сериал о рассвете Османской империи. Но с первых же серий понял, что его дальнюю родственницу подали совсем не в том свете, на который он рассчитывал.

Саиде утверждает, что сценаристы проигнорировали не только настоящую личность Махидевран Султан, но и исторические факты, связанные с ней. Со слов потомка, первая супруга Сулеймана была образованной и очень воспитанной девушкой.

Махидевран происходила из дворянского рода, а по некоторым утверждениям даже была племянницей Айше Хафсы-султан, валиде Сулеймана. Потому-то мать правителя и покровительствовала ей долгое время.

Имя Махидевран, что переводится как «луноликая госпожа», она получила после того, как родила султану наследника, Шехзаде Мустафу. До этого в гареме она носила имя Гюльбахар, означающее «весенняя роза».

Так ее нарекли не случайно, ведь Махидевран была девушкой чрезвычайной красоты. Про Хюррем чаще всего вспоминают ее острый ум, а вот внешность мало кто восхвалял. А темноволосая Гюльбахар с мягким карим взглядом очаровывала именно своей утонченностью и обаятельностью.

Махидевран была хорошо воспитана и имела очень нежный характер. Потому, как бы сильно она ни любила султана, первая супруга Сулеймана просто не могла стать равной соперницей Хюррем в хитрости и плетении гаремных интриг.

Что же касается исторических фактов, то Махидевран родила султану не одного Мустафу, а еще двоих детей, сына Ахмеда и дочь Разие. В истории упоминается еще один ребенок, шехзаде Абдулла, который умер еще младенцем. Но ученые не могут дать точного ответа, кто был его матерью, Хюррем или Махидевран Султан.

Больше всего Саиде возмутила сцена, где Махидевран избивает Хюррем. По его словам, воспитание и мягкий характер первой супруги Сулеймана просто не позволили бы ей так себя вести. Потомок неоднократно писал создателям сериала просьбы исправить ситуацию и повернуть в правильное, по его мнению, русло. Но всё безрезультатно.

Вот только прав ли Саиде Перизат Темрукоглу? Ведь драка в гареме, как ни странно, имеет документальное подтверждение. В отличие от сериала, где она произошла в самом начале событий, в жизни Махидевран и Хюррем подрались намного позже, после чего первую и сослали вместе с сыном в санджак в Манисе.

Что же, об истинном положении дел можно только догадываться. Сериал был бы невозможен без художественного вымысла, и тут уже дело сценаристов, в какую сторону его повернуть, чтобы зрителю было интереснее. Но и исторически подтвержденные факты могут оказаться весьма занимательными.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как сложилась личная жизнь актеров, сыгравших в знаменитом турецком сериале.

Фото: instagram.com/mykosemmm

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