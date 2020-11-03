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Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой жестоко избил их 13-летнюю дочь

10:34 3 ноября 2020
Дана Борисова с дочерью Полиной

Российская телеведущая Дана Борисова, которая избавилась от алкогольной и нарко зависимости, шокировала заявлении о домашнем насилии в отношении ее 13-летней дочери Полины. Девочку избил ее родной отец. О жутком инциденте Дана рассказала в Instagram.

Полина пошла в гости к отцу, который живет в соседнем доме вместе со своими родителями. С порога случился конфликт, домой Полина убежала в слезах и гематомах.

«Я уже рассказывала о своеобразии этой семьи, они всю жизнь живут вместе, Макс ни разу не был женат, и Полина его единственный ребёнок. С порога стал оскорблять Полину, ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнём. ВАЖНО‼ Бабушка и дедушка в этот момент находились Рядом, но, когда он стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы НЕ МЕШАТЬ ЕМУ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЁНКА. В результате такого ВОСПИТАНИЯ, у неё полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке», — шокировала подробностями Борисова.

Телеведущая намерена наказать Максима и уже обратилась за помощью к адвокатам, зафиксировали побои. Полина призналась матери, что отец и раньше поднимал на нее руку.

«Она говорит, что такие случаи с ремнем были и раньше, когда я только вернулась с реабилитации. У него всегда были вспышки агрессии. У Полины уже началось: „папа хороший, может я виновата?“. Я ей ответила, что он может и хороший, но тебя избил. Какую-то ответственность он за это понесет, мне уже адвокат позвонил. Я пока не знаю, как именно, но точно что-то с этим сделаем», — заверила Борисова.

У самой Даны отношения с дочерью складываются далеко не просто. В декабре у Даны случился нервный срыв, ее заподозрили в употреблении наркотиков. Очередная ссора с Полиной, закончилась вызовом полиции и госпитализацией девочки.

Фото Instagram danaborisova_official

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