КВН Маслякова постигли серьезные проблемы

В России будет ликвидирирована компания «КВН-ВЛ» — организатор высшей лиги КВН. Такое решение принято учредителем — компанией «АМиК» Александра Маслякова и его семьи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации российских СМИ, прибыли «КВН-ВЛ» перестали устраивать владельцев. Отчисления от показов шоу на ТВ резко сократились в марте 2020 года, когда был введен карантин. Есть данные, что рейтинги шоу неумолимо снижались и в докарантинные времена, то есть изъятие КВН из телепрограммы — это был лишь вопрос времени.

Тем не менее, в РФ считают, что проект «КВН» не закроется окончательно, а просто будет переосмыслен и возродится, возможно, даже под тем же названием. Такой сценарий вполне вероятен, тем более, что компания Маслякова ТТО «АМиК» остается владельцем брендов «КВН», KVN, «Клуб веселых и находчивых».

Фото wikimedia.org

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