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Шоу-бизнес

Алексей Душка уволился с «1+1»

12:18 3 ноября 2020
Алексей Душка

Ведущий проекта «Їмо за сто» Алексей Душка уволился с канала «1+1» после 15 лет работы. Этой новостью он поделился на своей странице Facebook. Алексей поблагодарил канал и коллег за сотрудничество. Причины увольнения он уточнять не стал.

«Ну, вот и все. 15 лет работы на „1+1“. Канал стал для меня колыбелью. Сюда я пришел юный и зеленый. Здесь я всему и научился. Хотел отметить людей, которые мне всегда помогали и поддерживали, а потом понял, что это будет несколько сотен фамилий и здесь просто не хватит знаков. Поэтому напишу сразу о всех „плюсовцах“. Спасибо, мои хорошие. Теперь я вырос и стал мудрее, у меня есть борода, мысли и еще немного пузико (над этим я еще работаю). Я широко раскрыл руки и обнял вас всех и… Пошел дальше», — написал Душка.

Напомним, Алексей был ведущим проектов «У Бога за пазухой», «Личное дело», «Жизнь без обмана», «Їмо за сто».

Ранее канал «1+1» покинула ведущая Юлия Бориско. Также уволился спортивный журналист Евгений Зинченко.

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Алексей Душка

Алексей Душка уволился с «1+1»

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