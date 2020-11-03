Леся Никитюк с вареником спародировала этикет Ольги Фреймут

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно отметила день рождения, записала пародию на другую известную ведущую Ольгу Фреймут.

В оригинальном ролике Фреймут учит, как правильно есть фрукты из коктейля.

Леся Никитюк провела «урок», как правильно есть вареники с вишней.

«Как правильно есть вареники с вишней? Простые правила этикета от леди Л. Чтоб у вас не было такого (показывает руку, испачканную вишнями, — ред.), вареник в рот надо класть целым. Простые правила этикета от леди Л.» — такой текст произносит Никитюк, при этом демонстрируя испачканное вишнями лицо и в финале ролика нарочито разговаривая с набитым ртом.

Подписчиков явно позабавила пародия, они добавили такие комментарии:

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала эффектный снимок пятой точки.

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