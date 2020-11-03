28.52 / 28.73 33.10 / 33.51
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Леся Никитюк с вареником спародировала этикет Ольги Фреймут

12:46 3 ноября 2020
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно отметила день рождения, записала пародию на другую известную ведущую Ольгу Фреймут.

В оригинальном ролике Фреймут учит, как правильно есть фрукты из коктейля.

Леся Никитюк провела «урок», как правильно есть вареники с вишней.

«Как правильно есть вареники с вишней? Простые правила этикета от леди Л. Чтоб у вас не было такого (показывает руку, испачканную вишнями, — ред.), вареник в рот надо класть целым. Простые правила этикета от леди Л.» — такой текст произносит Никитюк, при этом демонстрируя испачканное вишнями лицо и в финале ролика нарочито разговаривая с набитым ртом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти правила должен знать каждый✅

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Подписчиков явно позабавила пародия, они добавили такие комментарии:

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала эффектный снимок пятой точки.

336

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Хюррем и Махидевран

Все неправда: потомки Махидевран Султан пришли в ужас, посмотрев «Великолепный век»

ДТП

Прокурор с семьей погиб в ДТП

Укрзалізниця

Придется добираться на перекладных: «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов на ряде станций

зеленский корниенко

Зеленский пригрозил Раде роспуском: появилось уточнение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер