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Шоу-бизнес

«Растолстевший» Павел Воля «отнял хлеб» у Гарика Харламова

12:55 3 ноября 2020
Павел Воля

Шоумен Павел Воля, недавно вляпавшийся в скандал с 16-летней эскортницей Дашей Ивановой, поделился с фолловерами фотографией, которую ему прислал один из подписчиков.

Он выложил в Instagram фото с супругой Ляйсан Утяшевой прокомментировав его так: «Фото от подписчика. Мы с @liasanutiasheva после второй „волны“ карантина».

Один из комментаторов предположил, что другой шоумен — резидент Comedy Club Гарик Харламов — «найдет повод поприкалываться» над Волей. Сам Харламов также «засветился» под этим постом, заявив о «своей территории».

Речь идет о давнем посте Харламова, в котором он рассказывал о том, как сделать фигуру идеальной. То есть, шарообразной.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Напомним, что после скандала с экскортницей супруга Воли опубликовала в блоге видеоролики, на которых она вместе с мужем собирается на светское мероприятие. Ляйсан предстала перед избранником в черном латексном наряде, а Павел шутя назвал ее «супергероем «Женщина-клеенка».

Фото Павла Воли из соцсетей.

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