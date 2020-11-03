«Растолстевший» Павел Воля «отнял хлеб» у Гарика Харламова

Шоумен Павел Воля, недавно вляпавшийся в скандал с 16-летней эскортницей Дашей Ивановой, поделился с фолловерами фотографией, которую ему прислал один из подписчиков.

Он выложил в Instagram фото с супругой Ляйсан Утяшевой прокомментировав его так: «Фото от подписчика. Мы с @liasanutiasheva после второй „волны“ карантина».

Один из комментаторов предположил, что другой шоумен — резидент Comedy Club Гарик Харламов — «найдет повод поприкалываться» над Волей. Сам Харламов также «засветился» под этим постом, заявив о «своей территории».

Речь идет о давнем посте Харламова, в котором он рассказывал о том, как сделать фигуру идеальной. То есть, шарообразной.

Напомним, что после скандала с экскортницей супруга Воли опубликовала в блоге видеоролики, на которых она вместе с мужем собирается на светское мероприятие. Ляйсан предстала перед избранником в черном латексном наряде, а Павел шутя назвал ее «супергероем «Женщина-клеенка».

Фото Павла Воли из соцсетей.

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