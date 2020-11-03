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Шоу-бизнес

У звезды "Дизель Шоу" пополнение в семье

15:04 3 ноября 2020
Яна Глущенко

В семье звезды «Дизель Шоу» Яны Глущенко, раскрывшей секреты подготовки юмористического проекта, долгожданное пополнение. Актриса познакомила подписчиков в сети с новым членом семьи. Они с мужем Олегом Збаращуком завели еще одну собаку. У них появился щенок породы кане-корсо.

Как рассказала Яна, летом они потеряли одну из своих любимиц. А собака Юна и кот Моня не особо ладят между собой.

«Собаку решили взять не просто так. Я долго не могла об этом рассказать, но у Жули обнаружили рак. К сожалению, третьей химиотерапии она не выдержала, и 23 августа мы её потеряли. Это было очень больно, страшно и неожиданно. Юна и Моня между собой не очень дружны, а Жуля была их общей подружкой», — поделилась Глущенко.

Они с мужем решили, что в семье не хватает еще одного друга для всех, поэтому стали задумываться о собачке. Актриса признается, что это решение далось ей нелегко. Но муж был настойчив.

«Олег очень просил завести собаку снова! А 3 сентября собака нашей подруги привела восемь щенков кане-корсо. Муж, как маленький ребенок, выпрашивал одного себе, уверял, что всегда мечтал о большой собаке. Не выдержала его уговоров, и вчера мы всей семьей поехали за новым щеночком. Теперь с нами живет девочка Бася», — рассказала Яна.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» актер и художественный руководитель «Дизель Шоу» Егор Крутоголов рассказал о юморе на карантине, семье и политических амбициях.

Фото Instagram.com/yamo4ka

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