Звезда "Орла и Решки" голым снимком ответила критикам ее "худобы"

Звезда «Орла и Решки» Алина Астровская устала терпеть нападки хейтеров в сети и ответила критикам ее «худобы». Ведущая опубликовала Instagram фото, на которых позирует обнаженной, демонстрируя свою фигуру, и написала пост, в котором возмутилась оценке критиков.

Она выступила против тех, кто оценивает внешность людей, рассказывает, как им лучше выглядеть и какой образ жизни вести. По словам Алины, важно принимать себя, следить за своим здоровьем и избавляться от комплексов.

«Можно быть и худым, и аппетитным, при этом стремиться быть здоровым и сильным. Абсолютно спокойно относиться к шрамам и морщинам, или убирать, не для кого-то, а в пределах собственного комфорта! В любом случае, проблемка изначально не в теле, хоть теребонькаем мы именно его, лечить надо в голове все свои комплексы, мании, зажимы, травмы и тд», — возмущается Астровская.

Она не скрывает, что может позволить себе иногда на ночь съесть соленую рыбу, запить безалкогольным пивом. Но тогда на утро и вид будет соответствующий. Поэтому она предпочитает следить за своим телом, баловать его массажами, занимается спортом, но не паникует, если появляются парочка лишних килограммов.

«Мне нравится когда ноги в тонусе, когда попка вздёрнута от приседаний, я любуюсь командами по пляжному волейболу и хожу на лимфодренажные массажи! При этом, в обморок не упаду от +4 кг на весах после гастро-выходных. Мне хочется, чтобы мой мужчина носил меня на руках, из ванной в спальню, чтобы по холодной плитке на пальчиках не бежать! И опаздывая на поезд, хочу 100 метровку дать с гитарой за спиной и сумкой!», — пишет Алина.

Подписчики поддержали Алину в комментариях, оставляя множество комплиментов ее словам и внешнему виду.

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