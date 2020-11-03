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Шоу-бизнес

«Напились в ресторане»: Потап рассказал, как подружился с Тиллем Линдеманном

18:31 3 ноября 2020
Потап

Шоумен и продюсер Потап, назвавший причину распада группы «Время и Стекло», впервые поделился, как познакомился с Тиллем Линдеманном и как их знакомство переросло в дружбу. Об этом он рассказал «Прозрачному гонщику» Марку Куцевалову в новом выпуске 2POPODCAST.

«Тилль — очень классный. Мы познакомились с ним, когда оказались в ресторане, сидя за одним столом. Было хорошее настроение, и мы с ним очень сильно напились. Это было в ресторане «Царское село» в Киеве. А он — пловец, я — ватерполист. И тут я говорю: «А сейчас на 6-ой дорожке выступает пловец ГДР Тилль Линдеманн. На старт, внимание, марш — он залазит на стол и прыгает, стол разваливается, официанты в шоке… После всего я дал сто долларов официанту. И он сказал: «Ты относишься по-человечески, ты будешь моим другом навсегда». С того момента мы дружим», — поделился Потап.

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