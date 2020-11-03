Известная украинская модель и блогерша Анна Андрес сделала откровенное признание

26-летняя украинская модель и звезда Insragram Анна Андрес, которая в 2014 году победила на всеукраинском конкурсе красоты «Мисс Украина Вселенная», поделилась с подписчиками большой радостью — она ждет ребенка.

По ее словам, радостную новость им с мужем сообщили еще 27 мая.

«Мы узнали, что наша мечта сбылась и мы ждем самый большой подарок, который только может подарить Вселенная», — написала будущая мама, показав серию «беременных» фото.

В ответ подписчики (а их у Анны аж 800 тысяч) засыпали любимицу восхищенными комментариями.

«Боже, мои поздравления! Это будет самый красивый малыш», «Поздравляю!!! Пусть малыш будет здоровым и самым-самым счастливым», «Это волшебное время — наслаждайтесь», — написали фолловеры.

Напомним, 1 сентября во второй раз стала мамой звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук.

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