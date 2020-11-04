«Не умеет быть матерью»: Орбакайте раскритиковала появление детей у Пугачевой и Галкина

Несмотря на то, что сын Кристины Орбакайте Дени уже «почти взрослый» и сам готов стать «женихом», его счастливая мать так и не смогла за семь лет наладить отношения со своими младшими братом и сестрой Гарри и Лизой Галкиными.

Более того: оказалось, что певица в свое время не была восторге от новости, что семья Примадонны станет больше, пишет сайт телеканала ТВ Центр.

Правда, причиной недопонимания стал вовсе не почтенный возраст Примадонны или ревность ее старшей дочери.

«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я», — рассказала певица телеканалу.

По ее словам, из-за насыщенного концертного графика матери раннее детство Кристины прошло в окружении бабушки и дедушки. Когда ей было всего два года, родители развелись. Девочка осталась жить не с отцом, литовским цирковым артистом Миколасом Орбакасом, а с матерью. Но фактически воспитанием малышки Алла Борисовна не занималась.

«Они очень любили друг друга. Но оба — люди сложные. Маме надо было делать свою карьеру. В общем, так получилось», — рассказывала она в одном из своих интервью.

Орбакайте говорила, что создала собственный жизненный план, согласно которому переезжать к маме она собиралась как раз по окончании школы. В старших классах Кристина отправлялась к маме только на выходные и на каникулы.

Сама Алла Борисовна признавалась, что жалеет об ошибках прошлого. Не может себе простить, что дочь выросла одна, и она уделяла ей так мало времени. Возможно, именно поэтому с младшими детьми Пугачева так близка.

Как известно, Максим и Алла души в них не чают: они часто делятся с поклонниками забавными роликами с участием Лизы и Гарри, проводят с ними все свободное время, каждый день вместе провожают в школу и занимаются их образованием.

У самой Кристины трое детей: 29-летний Никита Пресняков, 22-летний Дени Байсаров и восьмилетняя Клавдия Земцова. Уже два года Орбакайте вместе с мужем и дочкой живет в США. Михаил Земцов большую часть жизни прожил в Америке, поэтому семья решила обосноваться там.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо Лизы и Гарри Алла Пугачева заботится о семье своего покойного брата Евгения. Звезда помогает непутевому племяннику Владу, лечила его от наркомании, занималась реабилитацией и опекала его маленького сынишку Женю, которого родила жена-наркоманка. Алла Борисовна позаботилась о мальчике, оформила опеку над ним, обеспечивает его. Сейчас он живет в семье помощника Аллы Борисовны, называет его папой, а своих биологических родителей не помнит и не общается с ними.

Фото: @orbakaite_k/Instagram

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