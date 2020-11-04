"Заворотнюк после химиотерапии": новое фото актрисы вызвало истерику у поклонников

После того, как коллега раскрыла «главную тайну» актрисы Анастасии Заворотнюк, уже, казалось бы, ничто не сможет удивить ее поклонников.

Тем не менее, этого удалось добиться «новому» фото, которое появилось в Сети, пишет КП.

Указанный снимок никогда прежде не публиковался даже в фанатских группах, посвященных творчеству звезды сериала «Моя прекрасная няня».

«Оставляйте в комментариях Ваши пожелания для Анастасии. Поправляйся. Мы тебя ждем», — гласит подпись под новым снимком Анастасии Заворотнюк.

В кадре заметно располневшая актриса улыбается. Где было сделано фото и когда — информации нет. Утверждать, что это свежий кадр со звездой, не представляется возможным.

«Однако с поклонниками актрисы при виде этой фотографии случилась истерика», — отмечает издание.

Одни пишут, что «это фото Заворотнюк после химиотерапии», другие высказывают предположение, что снимок сделан давно.

При этом почти все без исключения фолловеры пишут слова поддержки в адрес «прекрасной няни» и желают ей скорейшего выздоровления.

Напомним, диагноз Анастасии Заворотнюк был обнародован 14 мая 2020 года: на совещании по вопросам развития генетических технологий директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что у актрисы глиобластома. Академик на всю страну заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники «прекрасной няни» передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия.

Позже, 5 августа 2020 года, стало известно, что Анастасию лечат специальной вакциной, созданной для нее учеными из Санкт-Петербурга. Это экспериментальная вакцина на основе иммунных клеток. Они обучают иммунную систему атаковать раковые клетки. Вакцину изготовляют индивидуально для каждого больного. Курс лечения может растянуться на два года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что образ «прекрасной няни» не дает покоя и ее бывшему любовнику Сергею Жигунову: его новая пассия удивительно похожа на Настю, будто продюсер пытается найти в ее объятиях утешение от расставания с Заворотнюк — но это, конечно, всего лишь версия журналистов.

Фото: КП

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