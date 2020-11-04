Большая грудь и тонкая талия: ученые назвали женщину с "идеальным телом"

Ученые из Университета Техаса (США) помимо проведения «важнейших исследований» также в качестве «хобби» определяют женщину с идеальными параметрами тела.

В этом году ею уже не в первый раз стала британская актриса и модель Келли Брук, пишет Cosmopolitan.

Издание напоминает, что во время исследования ученые учитывают такие показатели как рост, вес, длина волос и многие другие.

«Параметры» победительницы остаются неизменными: рост 1 м 68 см, объем груди — 99 см, объем талии — 69 см, объем бедер — 92 см.

Исходя из них, идеальной женщиной в современном обществе, по мнению ученых, считается девушка с большой грудью, тонкой талией и довольно небольшими бедрами.

После публикации учеными своих выводом пользователи Сети отметили, что мир понемногу уходит от подражания модельным стандартам, и это не может не радовать.

Но мы все же время женщинам и девушкам вряд ли стоит придавать большое значение такого рода «исследованиям»: более важно помнить, что каждая из них прекрасна по-своему — с любым ростом и параметрами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые из Университета Техаса выяснили, что женщины, увеличившие грудь, рискуют заработать опасные болезни: импланты надо регулярно менять.

Фото:instagram.com/iamkb

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