«Ну что, шансы для Трампа остаться президентом высоки, как никогда», — Илья Пономарев

Илья Пономарев, ранее бывший депутатом Госдумы РФ, но уехавший из России в Украину, считает, что и Дональд Трамп, и Джо Байден смогли мобилизовать своих избирателей, и их поддержка в «своих штатах» серьезно возросла.

«Ну что, шансы для Трампа остаться президентом высоки, как никогда, — пишет Илья Пономарев на своей страничке в соцсетях. — Я бы не делал преждевременных выводов, все еще может поменяться за счет почтового голосования. Однако видно, что оба кандидата смогли отмобилизовать своих избирателей.

Поляризация общества намного выросла, но экономика все-таки побеждает страхи перед вирусом. Во всех демократических графствах выросло преимущество Байдена (по сравнению с Клинтон), зато во всех республиканских Трамп также значительно вырос по сравнению с 2016 годом. Так что сейчас вопрос, чем закончится подсчет в Пенсильвании, Мичигане и Аризоне. С остальными штатами все ясно.

Демократические секретари в этих штатах сейчас будут затягивать подсчет, чтобы нагнать подсчетом почтовых голосов. Сможет ли это изменить баланс? Может быть. Но не уверен.

Хорошие новости — вероятность длительных разборок и беспорядков существенно снизилась. Мы узнаем окончательный результат в течение одного дня.

Республиканцы еще могут сохранить контроль над Сенатом — тут точно крайне неудачный день для демократов. Продолжаем следить за развитием событий…"

Фото со странички Дональда Трампа в соцсетях.

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