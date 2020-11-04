Хлое Кардашьян продала свой дом за 15,5 миллиона долларов – фото интерьеров

36-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Хлое Кардашьян, которая накануне примерила образ Клеопатры, продала свой дом в Калабасасе в округе Лос-Анджелес за 15,5 миллиона долларов. Об этом сообщает издание People. Фотография особняка Хлое несколько лет назад публиковалась на обложке журнала Architectural Digest. Он также неоднократно фигурировал в качестве декорации в телешоу «Семейство Кардашьян».

Шесть лет назад младшая сестра Ким Кардашьян купила этот дом за 7,2 миллиона долларов у его предыдущего владельца — поп-звезды Джастина Бибера. Еще ранее особняк принадлежал Николь Мерфи бывшей жене актера Эдди Мерфи, который передал его ей после развода.

Изначально Хлое хотела выручить за особняк 18,95 миллионов, но потом согласилась снизить цену. Тем не менее эта недвижимость, покупатель которой пока неизвестен, установила рекорд по цене за квадратный метр в истории Калабасаса.

Хлое

Фото Instagram, THE SOCIETY GROUP, DOUGLAS FRIEDMAN



74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter