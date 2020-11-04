28.49 / 28.69 33.15 / 33.58
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Гарик Харламов высмеял неловкость ведущих «Жить здорово!»

10:51 4 ноября 2020
Харламов

Известный российский юморист Гарик Харламов, который оперативно и живо реагирует на проколы своих коллег по шоу-бизнесу, в этот раз раскритиковал ведущих программы «Жить здорово!».

«Доброе утро, страна ! Пальцы разомнем?», — написал Харламов на своей странице в Instagram и опубликовал видео.

В начале ролика молодой мужчина ловко показывает манипуляции пальцами рук.

Так шоумен потроллил телепередачу Елены Малышевой, в которой сама ведущая и ее гости-медики пытались делать упражнения под музыку. Но получались они у них не синхронно и путано.

Недавно «ФАКТЫ» писали, что известный комик Харламов после 8 лет брака разводится с женой Кристиной Асмус. Причины развода не называются. СМИ приписывают юмористу роман с блогером и телеведущей Яной Кошкиной.

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Богдан

Богдану стало страшно за Зеленского

Пенсия в Украине

Пенсия за выслугу лет: стало известно, кто потерял право на отдельные виды выплат

Заворотнюк Анастасия

"Заворотнюк после химиотерапии": новое фото актрисы вызвало истерику у поклонников

«Карантин выходного дня» или комендантский час: украинцам готовят неприятный «сюрприз» с 9 ноября

"Карантин выходного дня" или комендантский час: украинцам готовят неприятный "сюрприз" с 9 ноября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер