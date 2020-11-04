Гарик Харламов высмеял неловкость ведущих «Жить здорово!»

Известный российский юморист Гарик Харламов, который оперативно и живо реагирует на проколы своих коллег по шоу-бизнесу, в этот раз раскритиковал ведущих программы «Жить здорово!».

«Доброе утро, страна ! Пальцы разомнем?», — написал Харламов на своей странице в Instagram и опубликовал видео.

В начале ролика молодой мужчина ловко показывает манипуляции пальцами рук.

Так шоумен потроллил телепередачу Елены Малышевой, в которой сама ведущая и ее гости-медики пытались делать упражнения под музыку. Но получались они у них не синхронно и путано.

Недавно «ФАКТЫ» писали, что известный комик Харламов после 8 лет брака разводится с женой Кристиной Асмус. Причины развода не называются. СМИ приписывают юмористу роман с блогером и телеведущей Яной Кошкиной.

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