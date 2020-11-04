Настя Приходько вспомнила, как была изгоем

Популярная певица Анастасия Приходько, ранее шокировавшая поклонников признанием, что ее бывший муж поднял руку на ребенка, вспомнила себя в подростковом возрасте.

«Драки были, изгоем была, человеком, которого боялись тоже! Из школы в школу не так трудно переходить в младших классах. Но, когда тебе 13 лет.. — пишет Анастасия Приходько в Instagram. — С одной стороны, — это ужасный возраст: ты еще не настолько взрослый, как тебе кажется. Ты зависим от взрослых, их мнения, желания, настроения. Но, с другой стороны, именно в этом возрасте происходит дикая закалка характера. Умение отстаивать себя и не прогибаться: ни разу не было случая, чтоб надо мной кто-то попытался издеваться потому, что я не совсем стандарт. Но, доказывать, что я лидер, а не мямля — это было часто! Это важно для меня и до сих пор».

Ранее певица признавалась, что скрывает от дочки Наны правду о родном отце — они расстались, когда девочке было всего два года.

Фото Анастасии Приходько из соцсетей.

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