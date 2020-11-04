28.47 / 28.68 33.06 / 33.49
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Девушка Моргенштерна высмеяла размер своей груди

12:39 4 ноября 2020
Алишер Моргенштерн и Динара

Девушка российского рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина опубликовала видео, в котором посмеялась над размером своей груди, сравнив ее с доской.

Динара пишет, что радуется, когда парень кладет ей голову на грудь. А дальше идет кадр, в котором Моргенштерн больно ударяется лбом о дубовую доску.

Алишер Моргенштерн — российский рэпер и видеоблогер, популярность которому принес проект «Изирэп» на YouTube-канале MORGENSHTERN. В рамках шоу он учил подписчиков создавать музыку в стиле популярных рэперов за считанные минуты.

В интервью Юрию Дудю Моргенштерн рассказал, что ему нравится природная красота, он против силикона. Вместе с Динарой они обсуждали ее возможное увеличение груди, но идея обоим не пришлась по душе. Рэпер считает, что у его подруги «все нормально», его все устраивает. Он называет Динару красивой и ему даже не нравится, когда она красится.

Ранее «ФАКТЫ» писали о публичных людях, которые увеличивали грудь с помощью имплантов и последствиях, с которыми пришлось столкнуться после таких пластических операций.

Фото Instagram/influesii

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Савик Шустер

«Сейчас на любой праздник к себе домой я Порошенко на порог не пущу», — Шустер

Заворотнюк Анастасия

"Заворотнюк после химиотерапии": новое фото актрисы вызвало истерику у поклонников

Дени Байсаров и Мария

Поспешили со свадьбой: стало известно, за кого на самом деле выходит замуж «невеста» внука Пугачевой

Пенсия в Украине

Пенсия за выслугу лет: стало известно, кто потерял право на отдельные виды выплат

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер