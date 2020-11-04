Девушка Моргенштерна высмеяла размер своей груди

Девушка российского рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина опубликовала видео, в котором посмеялась над размером своей груди, сравнив ее с доской.

Динара пишет, что радуется, когда парень кладет ей голову на грудь. А дальше идет кадр, в котором Моргенштерн больно ударяется лбом о дубовую доску.

Алишер Моргенштерн — российский рэпер и видеоблогер, популярность которому принес проект «Изирэп» на YouTube-канале MORGENSHTERN. В рамках шоу он учил подписчиков создавать музыку в стиле популярных рэперов за считанные минуты.

В интервью Юрию Дудю Моргенштерн рассказал, что ему нравится природная красота, он против силикона. Вместе с Динарой они обсуждали ее возможное увеличение груди, но идея обоим не пришлась по душе. Рэпер считает, что у его подруги «все нормально», его все устраивает. Он называет Динару красивой и ему даже не нравится, когда она красится.

Ранее «ФАКТЫ» писали о публичных людях, которые увеличивали грудь с помощью имплантов и последствиях, с которыми пришлось столкнуться после таких пластических операций.

Фото Instagram/influesii

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