MARUV получила работу в российском сериале

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая предпочитает гастролировать по России, в соцсети рассказала, что получила работу в российском кинобизнесе.



MARUV снимает саундтрек к сериалу «Перевал Дятлова». У своих фанатов певица поинтересовалась, идет ли ей образ скалолазки.

Российский телесериал «Перевал Дятлова» основан на реальных событиях. Он посвящен гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в начале 1959 года и расследованию причин произошедшего.

Практически все персонажи сериала, от участников похода до прокурора, расследовавшего дело, — реальные люди, и их биографии воссозданы с документальной точностью. Вымышленными являются лишь главный герой, майор КГБ Олег Костин, и двое его приближенных.

Премьера сериала намечена на ноябрь этого года.

Напомним, летом MARUV выпустила клип на песню I Want You, записанную совместно с музыкантом Boosin. Она назвала свою новую работу «песней для лета».



Фото Instagram/maruvofficial







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