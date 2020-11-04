«Затрону, наконец, эту тему»: внук Аллы Пугачевой раскрыл отношения с отцом

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, который недавно вернулся в Россию, написал о том, есть ли у него отношения с отцом Русланом Байсаровым. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Затрону, наконец, эту тему. Если у меня в соцсетях нет фото отца или каких-то других членов семьи, это не значит, что я с ними не общаюсь. Это мой отец, как можно думать, что мы не общаемся? Семья = мое всё», — утверждает внук Пугачевой.

Дени написал, что всегда общается и видится с отцом. И добавил, что после окончания учебы у него «вообще нон-стоп с семьей».

Напоминаем, Дени Байсаров — сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, который не был официальным супругом певицы.

Фото: Instagram / Дени Байсаров

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter