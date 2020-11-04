28.45 / 28.66 33.06 / 33.48
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Затрону, наконец, эту тему»: внук Аллы Пугачевой раскрыл отношения с отцом

14:09 4 ноября 2020
Дени Байсаров с матерью

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, который недавно вернулся в Россию, написал о том, есть ли у него отношения с отцом Русланом Байсаровым. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Затрону, наконец, эту тему. Если у меня в соцсетях нет фото отца или каких-то других членов семьи, это не значит, что я с ними не общаюсь. Это мой отец, как можно думать, что мы не общаемся? Семья = мое всё», — утверждает внук Пугачевой.

Дени написал, что всегда общается и видится с отцом. И добавил, что после окончания учебы у него «вообще нон-стоп с семьей».

Напоминаем, Дени Байсаров — сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, который не был официальным супругом певицы.

Фото: Instagram / Дени Байсаров

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Кошевой

Евгений Кошевой отрастил волосы

Дени Байсаров и Мария

Поспешили со свадьбой: стало известно, за кого на самом деле выходит замуж «невеста» внука Пугачевой

Маркив

Маркив решил стать отцом

«Карантин выходного дня» или комендантский час: украинцам готовят неприятный «сюрприз» с 9 ноября

"Карантин выходного дня" или комендантский час: украинцам готовят неприятный "сюрприз" с 9 ноября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер