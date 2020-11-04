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Шоу-бизнес

"Мечтали о нем всем сердцем": Яма показал свой особняк

17:12 4 ноября 2020
Влад Яма с женой

Известный хореограф, звездный судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма осуществил свою мечту. С женой Лилианой и сыном Леоном они переехали в просторный, двухэтажный особняк за городом. Современный дом выполнен в стиле лофт. Каждую деталь интерьера и декор Влад и Лилиана продумывали с дизайнером.

На первом этаже расположена большая кухня-столовая, с деревянным столом и оригинальными светильниками. Также в доме обустроили гостиную, кабинет, спортзал, детскую, спальни, есть несколько террас.

Возле дома есть просторный зеленый двор, зона для спорта и барбекю. Влад провел экскурсию по дому, пригласив журналистов.

Ми мріяли про нього всім серцем. Надзвичайна насолода була продумувати окремі деталі та фішечки нашої оселі. Дещо з декору я навіть фарбувала власноруч. Який же це кайф, словами не передати. Останні місяці будівництва ми майже жили тут, настільки хотілося швидше закінчити ремонт. Тут наша душа у кожній деталі. Дякуємо нашому дизайнеру @alenazhernovaya_design ️ @samsungua #QLED #8K #samsungua

Допис, поширений Liliya Yama (@liliya_yama)

Ранее свой особняк впервые показала певица Анастасия Приходько.

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