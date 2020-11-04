Потап посмеялся над журналистами

Известный продюсер и шоумен Потап, рассказавший историю знакомства и дружбы с Тиллем Линдеманном, разыграл журналистов и высмеял их невнимательность. На своей странице в Instagram он опубликовал вечернее фото с женой Настей Каменских на фоне небоскреба и добавил геолокацию Токио. СМИ тут же подхватили новость и запестрили заголовками «Потап и Настя плевали на карантин и махнули в Японию».

Позже Потап опубликовал видео, в котором высмеял тех, кто, не проверив информацию, отправил его в дальнее путешествие. Продюсер объяснил, что на самом деле снимок был сделан в центре Киева, на фоне офисно-развлекательного здания. Вечером они с Настей проходили мимо, была пасмурная погода, и этот ракурс показался им похожим на Японию. Поэтому Потап решил подшутить. Реакция СМИ его не удивила.

Ранее Потап рассказал о распаде группы «Время и Стекло» и объяснил, почему решили не искать замену Позитиву и Наде Дорофеевой.

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