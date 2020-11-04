Подольская тронула поклонников снимком с ребенком Преснякова-младшего

Супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская показала новое фото с новорожденным сыном Ваней. В своем Instagram она отметила, что этот же фотограф — Алена Гороховская — снимала ее первого сына Тимофея (на тот момент ему было 14 дней).

«Обсудили, какая нервная я была 5 лет назад с Тёмой, и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы. Вы согласны?», — обратилась Наталья к своим подписчикам.

«Всё, что чувствует мама, передается ребенку», «Со вторым ребенком намного спокойнее», — написали они в ответ.

Напомним, Пресняков и Подольская снова стали родителями 22 октября 2020 года.

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