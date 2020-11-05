"Расходитесь, свадьбы не будет": Линдеманн намекнул, что не женится на Лободе

Несмотря на фото с якобы «обручалкой» на пальце, певице Светлане Лободе, похоже, в обозримом будущем не светит шанс связать себя узами брака с немецким рокером Тиллем Линдеманном, с которым публика усиленно приписывает ей роман.

Такой вывод можно сделать из интервью, которое дал в конце октября германский исполнитель, пишет kleo.ru.

Мужчину попросили рассказать, какие у него сложились впечатления после многократных поездок в Россию и Украину. Артист сразу заявил, что на постсоветском пространстве самые сумасшедшие поклонницы, но общаться с ними близко другим мужчинам он не рекомендовал.

Тилль убежден: стоит представителю сильного пола жениться на «русской» даме, он сразу же станет банкротом. По мнению Линдеманна, женщины в СНГ милы и обворожительны ровно до тех пор, пока не появится штамп в паспорте. Как только это произойдет, они с такой же прытью обдерут мужчину до нитки.

При этом лидер группы Rammstein, которого многие считают отцом младшей дочери Лободы, заверил, что его представления основаны не на стереотипах — в его окружении музыканта очень много русскоязычных женщин. Такой вывод он сделал в ходе длительного общения с ними.

В связи со сказанным Линдеманном, у поклонников возник резонный вопрос: а относится ли Светлана Лобода к тем женщинам, которые обдерут до нитки мужа после свадьбы? А еще не очень понятно, к какой национальности рокер относит Лободу, ведь по паспорту она украинка, хотя работает уже много лет на российской сцене.

Певица ни разу прямо не говорила о том, что они встречаются, но при этом делала неоднозначные намеки. Также фанаты артистки обратили внимание, что мужчина прилетал на ее день рождения. Светлана сама неоднократно была в Германии, и именно Линдеманн встречал ее после сложной операции. Из-за последней звезда была вынуждена отменить два больших сольных концерта. Наблюдая за такими отношениями, поклонники надеялись — свадьба не за горами.

Вероятно, поэтому поклонники, прочитав отрывки из интервью, были разочарованы и возмущены, одновременно.

«У Светули-то денег поди больше чем у него!», «Ну, все свадьбы не будет! Расходимся», «Большей глупости я не читала. Не стоит судить о всех женщинах, постоянно тусуясь с эскортницами», — пишут возмущенные поклонницы.

Сама же Светлана интервью Тилля Линдеманна полностью проигнорировала и не давала никаких комментариев — возможно, такие тешит себя надеждами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина раскрыла правду о любовных отношениях с Лободой и тайне вокруг Линдеманна.

Фото:kleo.ru

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