И не думала быть артисткой: Виктория Булитко удивила своей детской мечтой

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко, которая, в отличие от многих коллег, с пользой провела время на карантине, созналась, что в детстве у нее была довольно необычная мечта о будущей профессии — стать водителем-дальнобойщиком.

Об этом девушка рассказала в среду за кулисами шоу «Дети против звезд», передает пресс-служба Нового канала.

Действительно, в отличие от большинства девочек, которые хотели бы стать актрисой или певицей, срывающими овации на большой сцене, Виктория мечтала о том, как будет колесить по миру, покоряя сердца людей за баранкой фуры.

«Машины мне нравились с детства. Любила наблюдать, как папа и дедушка водят. Всегда хотелось тоже ездить за рулем. Когда выбирала профессию, думала стать водителем троллейбуса или трамвая, потому что там меня не укачивало. И всерьез рассматривала вариант стать дальнобойщицей», — вспоминает артистка.

Потому что очень нравилось ездить на дальние расстояния.

Осваивать мастерство шофера актриса начала, когда еще ногами не доставала до педалей.

Впервые села за руль примерно в 10 лет. Водила на коленках у дедушки.

«Училась рулить на его „Запорожце“. Когда у папы появилась „Таврия“, училась ездить на ней. Но мы всегда тренировались в безлюдных и безопасных местах», — улыбается Вика.

Свою любовь к машинам актриса продемонстрировала в шоу «Дети против звезд», где пробовала прикрутить колесо и разобраться с зажиганием автомобиля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после карантина Виктория Булитко удивила поклонников кардинальной сменой имиджа: из блондинки она превратилась в интригующую фуксию, затонировав волосы в очень яркий цвет.

Фото: пресс-служба Нового канала

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter