Виктор Павлик умилил поделкой для принимающей витамины жены

Четвертая жена музыканта Виктора Павлика Катя Репяхова, которая недавно опубликовала необычное фото, показала, как муж заботится о ней.

В Stories Репяховой Павлик показал небольшой контейнер, который музыкант сделал сам из одноразового шприца. В таком маленьком контейнере можно брать с собой нужное количество витаминов в дорогу. Павлик с женой ужинали в ресторане и изобретение оказалось кстати.

Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой в мае этого года. До этого пара четыре года скрывала свои отношения.

Фото Instagram/repyahovakate

31

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter