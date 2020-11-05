Виктор Павлик умилил поделкой для принимающей витамины жены
Четвертая жена музыканта Виктора Павлика Катя Репяхова, которая недавно опубликовала необычное фото, показала, как муж заботится о ней.
В Stories Репяховой Павлик показал небольшой контейнер, который музыкант сделал сам из одноразового шприца. В таком маленьком контейнере можно брать с собой нужное количество витаминов в дорогу. Павлик с женой ужинали в ресторане и изобретение оказалось кстати.
Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой в мае этого года. До этого пара четыре года скрывала свои отношения.
Фото Instagram/repyahovakate31
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