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Шоу-бизнес

Виктор Павлик умилил поделкой для принимающей витамины жены

9:52 5 ноября 2020
Павлик с женой

Четвертая жена музыканта Виктора Павлика Катя Репяхова, которая недавно опубликовала необычное фото, показала, как муж заботится о ней.

В Stories Репяховой Павлик показал небольшой контейнер, который музыкант сделал сам из одноразового шприца. В таком маленьком контейнере можно брать с собой нужное количество витаминов в дорогу. Павлик с женой ужинали в ресторане и изобретение оказалось кстати.



Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой в мае этого года. До этого пара четыре года скрывала свои отношения.

Фото Instagram/repyahovakate

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