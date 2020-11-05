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Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма "Титаник"

10:36 5 ноября 2020
Эльза Рейвен

У себя дома в Лос-Анджелесе умерла американская характерная актриса Эльза Рейвен. Как сообщает издание Deadline, ей был 91 год. Эльза, чья настоящая фамилия Рабиновиц, известна по небольшим, но запоминающимся ролям в фильмах «Титаник», «Назад в будущее», «Ужас Амитивилля».

В «оскароносной» картине Джеймса Камерона «Титаник» Эльза играет роль реальной героини Иды Штраус — жены совладельца универмага «Macy's» Исидора Штрауса. Она была одной из четырех пассажирок первого класса, которым не удалось спастись. Она отказалась садиться в шлюпку, предпочтя разделить участь остававшегося на «Титанике» мужа. «Мы всегда были вместе, вместе и умрем», — сказала она. Сцена с участием персонажа Рейвен стала одной из самых душераздирающих в фильме: пожилые супруги, обнявшись, лежат на кровати — в то время, как их каюту на тонущем судне заливает вода под знаменитую песню Селин Дион My Heart Will Go On.

У Эльзы не было собственных детей, однако у нее осталось 15 племянников и племянниц.

Кадр из фильма "Титаник"

Кадр из фильма "Назад в будущее"

Фото Twitter

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