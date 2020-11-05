Андрей Разин раскрыл причину переживаний за Трампа

Российский продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин, известный своими скандальными высказываниями, сообщил, что на президентских выборах в США болеет за победу Дональда Трампа.

Причиной продюсер называет дружбу семьи Трампа с солисткой группы «Ласковый май» Натальей Грозовской.

По словам Разина, при помощи Трампа певица получила гринкарту, а затем и вид на жительство в США. Трамп купил ей дом в Лас-Вегасе, устроил на работу.

«Наталья — единственная русскоязычная певица в Лас-Вегасе, которая поет на уровне огромных звезд. Такому успеху Натальи мы благодарны одному человеку — Дональду Трампу. Поэтому я очень переживаю за него и надеюсь, что он сможет отстоять свои права», — уточнил продюсер.

Он также опубликовал посвященный ему клип Грозовской, который профинансировал Трамп.

Стоит отметить, что на странице Разина в Instagram много фото, видео и коллажей, связанных с личностью Дональда Трампа.

Накануне, еще до объявления результатов, он уже поздравил действующего президента США с победой.

«Поздравляю Дональда Трампа с переизбранием на должность президента Соединенных Штатов Америки. Я с уверенностью могу сказать, что он побеждает, потому что ключевые штаты, за которые он переживал, проголосовали за него. В течение недели решится вопрос с голосованием по почте и будут подведены окончательные итоги выборов. Для России это неплохо, потому что мы стараемся выравнивать международные отношения с Западом. Но самое главное — Трамп — единственный президент, который за четыре года руководства страной не допустил крупномасштабных войн с Соединенными Штатами Америки. Будем надеяться, что следующие четыре года он сделает все возможное и, как он обещал президенту Российской Федерации, в случае переизбрания, он эти четыре года посвятить выстраиванию отношений с Россией, и признанию Крыма!», — написал Разин.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев также внимательно следит за выборами в США, но у него, видимо, одинаковое отношение к обоим кандидатам.

Фото Instagram/razin_andrei_lm

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