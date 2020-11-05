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Алексей Панин, виляя бедрами, станцевал перед Рейхстагом под «Смуглянку»

11:52 5 ноября 2020
Алексей Панин

Скандальный российский актер Алексей Панин «отметился» в Берлине — он залез на каменную тумбу и станцевал на фоне Рейхстага, а потом выложил видео в социальные сети. На ролик наложена песня «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики».

Видео, на котором актер притопывает и приседает, виляя бедрами, он выложил в Instagram, прокомментировав его так: «Станцевал у Рейхстага». Видео заканчивается кадром из военного фильма со стреляющим солдатом.

Напомним, что ранее за Паниным закрепилась слава «человека со странностями». В частности, из-за эпизода с видео, на котором в эротической сцене фигурировали мужчина и собака. Панин заявлял, что это не он и обещал подать на телевизионщиков в суд. Тем не менее, шутки по поводу Панина и собаки не прекращаются и поныне. В том числе, и со стороны самого актера. Так, недавно в соцсетях он опубликовал фото с маленькой собачкой, назвав его «Завтрак с любимой девушкой».

Фото Алексея Панина из соцсетей.

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Алексей Панин, виляя бедрами, станцевал перед Рейхстагом под «Смуглянку»

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