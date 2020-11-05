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Шоу-бизнес

Жена Петросяна опасно усадила 8-месячного сына ради фото

12:27 5 ноября 2020
Татьяна Брухунова

Недавно ставшая мамой жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram фото сына.

Маленький Ваган, который, вероятно, недавно научился сам сидеть, на стуле с улыбкой смотрит на маму, которая его фотографирует.

«Мой Ваган. Мое», — подписала фото женщина.

Мальчик одет в теплый костюмчик и шапочку. Возможно, мама собирает его на прогулку и на время оставила на большом стуле без поддержки.

Брухунова ранее часто публиковала свои фото на прогулке с коляской.

Подписчикам Брухуновой фото маленького Вагана понравилось.

Напомним, четвертая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко не верит в то, что ее бывший муж в 75-летнем возрасте стал отцом ребенка Татьяны Брухуновой, и требует провести генетическую экспертизу.

Фото Instagram/bruhunova

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