Жена Петросяна опасно усадила 8-месячного сына ради фото
Недавно ставшая мамой жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram фото сына.
Маленький Ваган, который, вероятно, недавно научился сам сидеть, на стуле с улыбкой смотрит на маму, которая его фотографирует.
«Мой Ваган. Мое», — подписала фото женщина.
Мальчик одет в теплый костюмчик и шапочку. Возможно, мама собирает его на прогулку и на время оставила на большом стуле без поддержки.
Брухунова ранее часто публиковала свои фото на прогулке с коляской.
Подписчикам Брухуновой фото маленького Вагана понравилось.
Напомним, четвертая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко не верит в то, что ее бывший муж в 75-летнем возрасте стал отцом ребенка Татьяны Брухуновой, и требует провести генетическую экспертизу.
Фото Instagram/bruhunova349
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