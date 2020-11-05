Кот Хейли Болдуин, которого Джастин Бибер купил ей за 20 тысяч долларов, сломал лапу

Модель Хейли Болдуин рассказала у себя на странице в Instagram, что в день выборов президента США она пережила двойной стресс. Мало того, что ее переполняли эмоции в связи с драматическим соперничеством Дональда Трампа и Джо Байдена, так еще в этот же день ее любимый кот по кличке Суши сломал лапу.

23-летняя дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина опубликовала фото травмированного кота с гипсом на передней лапке, хотя и не уточнила, при каких обстоятельствах он получил перелом.

Болдуин — владелица двух котов породы саванна. Это гибрид домашней кошки и африканского сервала. Они брат и сестра, и зовут их Суши и Тьюна (в переводе — Тунец). Их подарил ей в качестве своего свадебного подарка певец Джастин Бибер — после того, как они с Хейли поженились в прошлом году (это была уже вторая их свадьба). Как пишет издание Metro, за Тьюну Бибер заплатил 15 тысяч долларов. За ее брата — 20 тысяч. Супруги даже завели для пушистой парочки собственную страницу в Instagram.

Некоторое время назад Суши уже причинил своим хозяевам немалое беспокойство — сбежал из дома. Уже отчаявшиеся было хозяева нашли его только через месяц — грустного и отощавшего.

Защитники прав животных не раз критиковали пару за покупку «дизайнерских» котов, ставя им в вину то, что они не взяли к себе домой обычных кошек из приюта. Тем самым они могли бы спасти жизни нескольких животных.

Джастин и Хейли

Фото Instagram

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