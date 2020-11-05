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Шоу-бизнес

Мать Заворотнюк поразила публику внешним видом

12:49 5 ноября 2020
мать и дочь Анастасии Заворотнюк

Дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в соцсети фото со своей бабушкой.

На снимке бабушка и внучка улыбаются и выглядят счастливыми.

«С самой любимой бабушкой на свете», — написала Анна.

Известно, что Валентине Заворотнюк 77 лет и выглядит она прекрасно.

Подписчикам фото понравились. Они оставили восторженные комментарии. Пишут, что бабушка и внучка очень похожи и обе красотки.

Напомним, Анна Заворотнюк считает свою маму идеальной женщиной и хочет быть на нее похожей. Недавно в соцсетях и сама актриса опубликовала трогательные снимки с детскими рисунками и цветами.

Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

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