Анастасию Волочкову взбесила критика ее мозолей

Анастасия Волочкова, недавно разругавшаяся с телеведущей Даной Борисовой, обрушилась на хейтеров, критиковавших мозоли балерины.

В своем Instagram она пожаловалась, что выложила видео выступления и забыла выключить комментарии, куда моментально набежали «проплаченные боты и те, кто не был на спектакле».

«Для того, чтобы обсуждать, осуждать меня, попробуйте залезть в эту клетку, покрутиться и выполнить те элементы, которые совершаю я. Приходите на мои спектакли, убедитесь во всей сложности работы, и тогда вы поймете, как это тяжело! Это не языками злобными чесать… Да, я горжусь своими мозолями на ногах, потому что за ними стоит огромный труд, который не каждому под силу. Встаньте на пуанты для начала», — пишет Волочкова и добавляет, что в отличие от хейтеров она уже «пожизненно вошла в историю».

Напомним, что недавно российский певец Николай Басков рассказал пикантную историю о балерине и трусах, которая случилась во время его бурного романа с Анастасией Волочковой.

Фото Анастасии Волочковой из соцсетей.

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