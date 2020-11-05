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Шоу-бизнес

Киркоров заговорил по-украински ради Поляковой

13:13 5 ноября 2020
Киркоров и Полякова

Филипп Киркоров, встретившись в Дубае с украинской певицей Олей Поляковой, с которой он дал совместный концерт в День народного единства, приветствовал артистку на смеси украинского и русского языков. Видео встречи певец разместил в своем Instagram.

«Вітаю Украину на нейтральной территории! Россия вітаєт Украину, Украина вітаєт Россию!» — сказал Киркоров Поляковой при встрече.

«Мой дорогой друг, мой дорогой любимый Филипп. Какое счастье, что мы с тобой встретились!» — ответила ему Оля Полякова.

Любовь и музыка не имеет границ, национальностей и оков! Ни один политический режим не сможет закрыть любовь между людьми, народами, странами. Мы люди, жившие в одной стране, мы люди, говорящие на одном языке, об одном — о любви! ❤️И сегодня в этот невероятный тёплый вечер, впервые за многомесячное состояние без концертов, в День народного единства на одной сцене вместе с Королевой ночи из Украины @polyakovamusic дарили любовь и тепло каждому зрителю в Дубаи! Ведь как сказал Маэстро Леонид Быков — «Всё преходяще, а Музыка вечна!»

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

В комментарии к видео Киркоров написал: «Любовь и музыка не имеет границ, национальностей и оков! И сегодня в этот невероятный теплый вечер, впервые за многомесячное состояние без концертов, в День народного единства на одной сцене вместе с Королевой ночи из Украины @polyakovamusic дарили любовь и тепло каждому зрителю в Дубае!«

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