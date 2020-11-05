Киркоров заговорил по-украински ради Поляковой

Филипп Киркоров, встретившись в Дубае с украинской певицей Олей Поляковой, с которой он дал совместный концерт в День народного единства, приветствовал артистку на смеси украинского и русского языков. Видео встречи певец разместил в своем Instagram.

«Вітаю Украину на нейтральной территории! Россия вітаєт Украину, Украина вітаєт Россию!» — сказал Киркоров Поляковой при встрече.

«Мой дорогой друг, мой дорогой любимый Филипп. Какое счастье, что мы с тобой встретились!» — ответила ему Оля Полякова.

В комментарии к видео Киркоров написал: «Любовь и музыка не имеет границ, национальностей и оков! И сегодня в этот невероятный теплый вечер, впервые за многомесячное состояние без концертов, в День народного единства на одной сцене вместе с Королевой ночи из Украины @polyakovamusic дарили любовь и тепло каждому зрителю в Дубае!«

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